Tir à l’arc Vourze Beauzac 14 août 2025 07:00

Haute-Loire

Tir à l’arc Vourze 1 chemin des archers Beauzac Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Jeudi 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Dans la nouvelle salle intercommunale de pratique de tir à l’arc. En extérieur ou en intérieur selon la météo. De 10h à 11h ou 11h à 12h. Le matériel sera prêté dans son intégralité. Adulte, enfant à partir de 6 ans. Réservation à l’Office de Tourisme.

Vourze 1 chemin des archers

Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

English :

In the new intercommunal archery practice hall. Outdoor or indoor, weather permitting. From 10am to 11am or 11am to 12pm. All equipment on loan. Adults, children aged 6 and over. Reservations at the Tourist Office.

German :

In der neuen interkommunalen Halle für die Ausübung des Bogenschießens. Je nach Wetterlage im Freien oder in der Halle. Von 10:00 bis 11:00 Uhr oder 11:00 bis 12:00 Uhr. Die Ausrüstung wird vollständig verliehen. Erwachsene, Kinder ab 6 Jahren. Reservierung im Tourismusbüro.

Italiano :

Nella nuova palestra intercomunale di tiro con l’arco. All’aperto o al coperto a seconda del tempo. Dalle 10.00 alle 11.00 o dalle 11.00 alle 12.00. Tutte le attrezzature saranno prestate. Adulti, bambini a partire dai 6 anni. Prenotazioni presso l’Ufficio del Turismo.

Espanol :

En la nueva sala intercomunal de prácticas de tiro con arco. Al aire libre o en interior, según el tiempo. De 10h a 11h o de 11h a 12h. Todo el material será prestado. Adultos, niños a partir de 6 años. Reservas en la Oficina de Turismo.

