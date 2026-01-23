Tir à l’arc

2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 14:00:00

fin : 2026-02-25 15:30:00

Date(s) :

2026-02-25

Découvrez le tir à l’arc en pleine nature, sur un parcours de cibles 2D et 3D. Nous mettrons à l’épreuve votre habileté et votre concentration. De quoi partager un bon moment entre amis ou en famille. L’activité sera prévue en intérieur en cas de mauvais temps .

2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07

L’événement Tir à l’arc Belle-Isle-en-Terre a été mis à jour le 2026-01-23 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol