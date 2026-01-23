Tir à l’arc Belle-Isle-en-Terre
Tir à l’arc
2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre Côtes-d’Armor
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 15:30:00
Date(s) :
2026-02-25
Découvrez le tir à l’arc en pleine nature, sur un parcours de cibles 2D et 3D. Nous mettrons à l’épreuve votre habileté et votre concentration. De quoi partager un bon moment entre amis ou en famille. L’activité sera prévue en intérieur en cas de mauvais temps .
2 Rue Crec’h Uguen Belle-Isle-en-Terre 22810 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07
