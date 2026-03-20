Tir à l’arc Lieu-dit Combe Saint-Pierre Charquemont

Tir à l’arc

Lieu-dit Combe Saint-Pierre Combe Saint-Pierre Charquemont Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-08 12:00:00

Date(s) :

2026-04-08

Venez découvrir le tir à l’arc où concentration et précision sont indispensables ! Sur réservation à l’Office de tourisme . .

Lieu-dit Combe Saint-Pierre Combe Saint-Pierre Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88

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English : Tir à l’arc

L’événement Tir à l’arc Charquemont a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER