Tir à l’arc Lieu-dit Combe Saint-Pierre Charquemont
Tir à l’arc Lieu-dit Combe Saint-Pierre Charquemont mercredi 8 avril 2026.
Tir à l’arc
Lieu-dit Combe Saint-Pierre Combe Saint-Pierre Charquemont Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08 10:00:00
fin : 2026-04-08 12:00:00
Date(s) :
2026-04-08
Venez découvrir le tir à l’arc où concentration et précision sont indispensables ! Sur réservation à l’Office de tourisme . .
Lieu-dit Combe Saint-Pierre Combe Saint-Pierre Charquemont 25140 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 64 11 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tir à l’arc
L’événement Tir à l’arc Charquemont a été mis à jour le 2026-03-20 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS HORLOGER