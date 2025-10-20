Tir à l’arc classic et 3D à la Base Sports Loisirs de la Vézère Voutezac
Tir à l’arc classic et 3D à la Base Sports Loisirs de la Vézère Voutezac lundi 20 octobre 2025.
Tir à l’arc classic et 3D à la Base Sports Loisirs de la Vézère
La Lombertie Voutezac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20
fin : 2025-10-27
Date(s) :
2025-10-20 2025-10-27
Activité encadrée.
Initiation et découverte du tir à l’arc sur cible classique et cible 3D.
Accessibilité Tout public à partir de 7 ans.
Sur réservation. Arriver 10 min avant le début de séance.
14h30 à 16h30 à la Lombertie.
Nombre de place limité.
Réservations impératives au 05 55 84 73 54
16€ par personne (adulte et enfant) .
La Lombertie Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 73 54 contact@sports-loisirs-vezere.com
English : Tir à l’arc classic et 3D à la Base Sports Loisirs de la Vézère
German : Tir à l’arc classic et 3D à la Base Sports Loisirs de la Vézère
Italiano :
Espanol : Tir à l’arc classic et 3D à la Base Sports Loisirs de la Vézère
L’événement Tir à l’arc classic et 3D à la Base Sports Loisirs de la Vézère Voutezac a été mis à jour le 2025-10-06 par Corrèze Tourisme