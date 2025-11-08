Tir à l’arc concours en salle 2 x 18 m

70 Rue Ampère Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

Date(s) :

2025-11-08

La 1e Compagnie de Tir à l’Arc de Châteauroux a le plaisir de vous inviter à ses concours en salle sélectifs pour le Championnat régional et le Championnat de France.

Inscriptions impératives avant le 5 novembre 2025

Buvette et sandwiches sur place. .

70 Rue Ampère Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 34 12 90

English :

The 1st Archery Company of Châteauroux is pleased to invite you to its selective indoor competitions for the Regional and French Championships.

German :

Die 1e Compagnie de Tir à l’Arc de Châteauroux freut sich, Sie zu ihren Hallenwettkämpfen einzuladen, die für die Regionalmeisterschaft und die französische Meisterschaft selektiv sind.

Italiano :

La 1ª Compagnia di tiro con l’arco di Châteauroux è lieta di invitarvi alle sue gare selettive indoor per i Campionati regionali e francesi.

Espanol :

La 1ª Compañía de Tiro con Arco de Châteauroux tiene el placer de invitarle a sus competiciones selectivas en sala para los Campeonatos Regionales y de Francia.

L’événement Tir à l’arc concours en salle 2 x 18 m Châteauroux a été mis à jour le 2025-10-29 par OT Châteauroux Berry Tourisme