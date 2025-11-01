Tir à l’arc et sarbacane Les Muséales Tourouvre au Perche
Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche Orne
Début : 2025-11-01 10:00:00
fin : 2025-11-02 18:00:00
2025-11-01 2025-11-02
Dans le cadre de Attache ta Tuque et pour fêter le lien avec nos cousins du Canada, Les Muséales et Natura l’Arc te proposent de t’initier aux tirs à l’arc et à la sarbacane précision, fun et découverte pour toute la famille.
Pour petits et grands. Animations ( gratuité des Muséales, patinoire, Tire d’érable sur la neige, animations historiques, lecture de contes, ateliers créatifs (réservation), concert (réservation), escape game, conférence, cinéma), buvette et restauration sur place. .
Les Muséales 15 rue du Québec Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 2 33 25 55 55
