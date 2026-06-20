Tir à l’arc Maël-Pestivien
Tir à l’arc Maël-Pestivien lundi 20 juillet 2026.
Maël-Pestivien
Tir à l’arc
Place de l’Église Maël-Pestivien Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 14:00:00
fin : 2026-07-20 15:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Visez juste sur des cibles classiques, mais aussi sur des cibles en 2D et en 3D pour une expérience plus immersive. Défiez votre précision et votre concentration à travers des petits jeux ludiques encadrés par nos animateurs. Une activité accessible à tous, mêlant fun, calme et maîtrise de soi ! .
Place de l’Église Maël-Pestivien 22160 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07
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L’événement Tir à l’arc Maël-Pestivien a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol