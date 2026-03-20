Tir à l’arc

Montbazens Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-08 2026-07-15 2026-07-22 2026-07-29 2026-08-05 2026-08-12 2026-08-19 2026-08-26

Séances de tir à l’arc, sous la halle place du Marché. 2 créneaux 18 h 0 et 20 h 00. Durée 1 h 15. A partir de 8 ans, 12 euros la séance. Renseignements 05 65 63 77 94 ou 06 42 16 23 41. (Office de tourisme et Roussenn’arc)

12 .

Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Archery sessions, under the covered market square. 2 times: 6.0 pm and 8.00 pm. Duration 1 h 15. Ages 8 and up, 12 euros per session. Information 05 65 63 77 94 or 06 42 16 23 41. (Tourist Office and Roussenn’arc)

L’événement Tir à l’arc Montbazens a été mis à jour le 2026-03-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)