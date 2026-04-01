Tir à l’arc terrain des sports Paimpol

Tir à l’arc

terrain des sports rue de la mairie Paimpol Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-14 15:30:00

Date(s) :

2026-04-14

Laissez-vous tenter par une séance de tir à l’arc ! Sur des cibles classiques ou sur un parcours de cibles 2D et 3D. Nous mettrons à l’épreuve votre habilité et votre concentration, de quoi partagez un bon moment ensemble. Publics: A partir de 8 ans, voire 4 ans sur cible ventouse .

terrain des sports rue de la mairie Paimpol 22540 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07

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English :

L’événement Tir à l’arc Paimpol a été mis à jour le 2026-03-24 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol