Tir à l’arc Derrière la Salle de Sport Piriac-sur-Mer samedi 12 septembre 2026.

Piriac-sur-Mer

Tir à l’arc

Derrière la Salle de Sport Allée de la Grande Crosse Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 13:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Initiation, de 8 à 88 ans.

Rendez-vous au pas de tir ! .

Derrière la Salle de Sport Allée de la Grande Crosse Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr

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English :

L’événement Tir à l’arc Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44