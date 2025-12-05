Tir à l’arc Derrière la Salle de Sport Piriac-sur-Mer
Tir à l’arc Derrière la Salle de Sport Piriac-sur-Mer samedi 12 septembre 2026.
Piriac-sur-Mer
Tir à l’arc
Derrière la Salle de Sport Allée de la Grande Crosse Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 13:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
Initiation, de 8 à 88 ans.
Rendez-vous au pas de tir ! .
Derrière la Salle de Sport Allée de la Grande Crosse Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 23 50 19 mairie@piriac-sur-mer.fr
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English :
L’événement Tir à l’arc Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-05 par ADT44
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