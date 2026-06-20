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AGENDA · Pontrieux

Tir à l’arc Terrain des sports Pontrieux

lundi 6 juillet 2026 · Terrain des sports · Pontrieux

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
lundi 6 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Terrain des sports
Adresse
Rue de Pen Fantan
Ville
22260 Pontrieux
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pontrieux

Tir à l’arc

Terrain des sports Rue de Pen Fantan Pontrieux Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 14:00:00
fin : 2026-07-06 15:30:00

Date(s) :
2026-07-06

Visez juste sur des cibles classiques, mais aussi sur des cibles en 2D et en 3D pour une expérience plus immersive. Défiez votre précision et votre concentration à travers des petits jeux ludiques encadrés par nos animateurs. Une activité accessible à tous, mêlant fun, calme et maîtrise de soi !   .

Terrain des sports Rue de Pen Fantan Pontrieux 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 43 92 95 07 

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English :

L’événement Tir à l’arc Pontrieux a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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