Tir à l’arc – Portes Ouvertes Terrain d’entrainement Spine Paradox Paris dimanche 14 septembre 2025.

Notre club ouvre ses portes pour faire découvrir les sensations du tir à l’arc sportif.

Portes Ouvertes – Découverte du Tir à l’Arc Sportif

Le dimanche 14 septembre 2025

de 14h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Terrain d’entrainement Spine Paradox 53 Boulevard de l’Amiral Bruix 75016 Coté Paris du Boulevard – Grille noireParis

https://spineparadox.fr contact@spineparadox.fr