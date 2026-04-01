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Tir à l’arc Rando Kayak Station Sports Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Tir à l’arc Rando Kayak Station Sports Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Station Sports Nature

Adresse : Rue du Bocage

Ville : 22270 Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Tir à l’arc Rando Kayak

Station Sports Nature Rue du Bocage Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :
2026-04-15

Tir à l’arc (10h à 11h et 11h à 12h).
Tout public.
Réservation conseillée.   .

Station Sports Nature Rue du Bocage Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 67 04 

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English :

L’événement Tir à l’arc Rando Kayak Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor