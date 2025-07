Tir à l’arc Rue de la Saudrais Saint-Lunaire

Tir à l’arc Rue de la Saudrais Saint-Lunaire mercredi 16 juillet 2025.

Tir à l’arc

Rue de la Saudrais Complexe sportif Pol Lebreton Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Début : 2025-07-16 10:00:00

fin : 2025-07-16 11:00:00

2025-07-16

Séances de tir à l’arc pour les enfants de 10 ans et plus.

2 sessions à 10h et 11.h. 12 participants par session.

Gratuit, inscription obligatoire par téléphone. .

+33 6 17 70 26 80

