Tir à l’arc sarbacane Kayak polo Rando VTT Station Sports Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle
Tir à l’arc sarbacane Kayak polo Rando VTT Station Sports Nature Jugon-les-Lacs Commune nouvelle mercredi 22 avril 2026.
Tir à l’arc sarbacane Kayak polo Rando VTT
Station Sports Nature Rue du Bocage Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
10h -12h Tir à l’arc (10h à 11h et de 11hà 12h) Kayak polo. Tout public.
14h -17h Tir à l’arc sarbacane. Pour les 8-17 ans.
Réservation conseillée. .
Station Sports Nature Rue du Bocage Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 67 04
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English :
L’événement Tir à l’arc sarbacane Kayak polo Rando VTT Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-03-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor