Tir à l’arc

La Lombertie Voutezac Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-13

fin : 2026-04-13

Date(s) :

2026-04-13

Activité tir à l’arc.

Activité encadrée.

Accessibilité Tout public à partir de 7 ans.

Sur réservation. Arriver 10 min avant le début de séance.

14h30 à 16h30 à la Lombertie.

Nombre de place limité.

Réservations impératives au 05 55 84 73 54

17€ par personne (adulte et enfant) pour 1 séance

30€ pour 2 séances

40€ pour 3 séances .

La Lombertie Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 73 54 contact@sports-loisirs-vezere.com

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English : Tir à l’arc

L’événement Tir à l’arc Voutezac a été mis à jour le 2026-03-28 par Brive Tourisme