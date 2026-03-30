Tir à l’arc Voutezac
Tir à l’arc Voutezac lundi 13 avril 2026.
Tir à l’arc
La Lombertie Voutezac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13
fin : 2026-04-13
Date(s) :
2026-04-13
Activité tir à l’arc.
Activité encadrée.
Accessibilité Tout public à partir de 7 ans.
Sur réservation. Arriver 10 min avant le début de séance.
14h30 à 16h30 à la Lombertie.
Nombre de place limité.
Réservations impératives au 05 55 84 73 54
17€ par personne (adulte et enfant) pour 1 séance
30€ pour 2 séances
40€ pour 3 séances .
La Lombertie Voutezac 19130 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 73 54 contact@sports-loisirs-vezere.com
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English : Tir à l’arc
L’événement Tir à l’arc Voutezac a été mis à jour le 2026-03-28 par Brive Tourisme