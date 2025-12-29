Tir au propulseur et ateliers peintures préhistoriques Le Cluzeau Villars
Tir au propulseur et ateliers peintures préhistoriques Le Cluzeau Villars mercredi 15 avril 2026.
Tir au propulseur et ateliers peintures préhistoriques
Le Cluzeau Grotte de Villars Villars Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Tir au propulseur et peintures préhistoriques (activités adaptées à toute la famille). Sans supplément de prix avec le billet grotte ou jardin.
Tir au propulseur et peintures préhistoriques (activités adaptées à toute la famille). Sans supplément de prix avec le billet grotte ou jardin. .
Le Cluzeau Grotte de Villars Villars 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 82 36 contact@grotte-villars.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tir au propulseur et ateliers peintures préhistoriques
Thruster shooting and prehistoric paintings (activities suitable for the whole family). No extra charge with cave or garden ticket.
L’événement Tir au propulseur et ateliers peintures préhistoriques Villars a été mis à jour le 2025-12-27 par Val de Dronne