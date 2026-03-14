Tir aux hélices Compétitions

Stand de tir aux hélices Parc Equestre Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-27

Vendredi 27 mars après-midi, Samedi 28 mars et Dimanche 29 mars 2026 de 8h à 19h Championnat de Ligue Hélices FFBT

Samedi 25 avril et Dimanche 26 avril 2026 de 8h à 19h

Mercredi 29 avril après-midi et Jeudi 30 avril 2026 de 8h à 19h Coupe de la Ville du Touquet Prix FITASC

Vendredi 1er mai au Dimanche 3 mai 2026 à partir de 10h Grand Prix de France FITASC Hélices ZZ .

Stand de tir aux hélices Parc Equestre Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 16 95 54 84 arno-bernard@orange.fr

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English :

L’événement Tir aux hélices Compétitions Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-11 par Laury LEPRETRE