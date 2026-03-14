Tir aux hélices Compétitions Le Touquet-Paris-Plage
Tir aux hélices Compétitions Le Touquet-Paris-Plage vendredi 27 mars 2026.
Tir aux hélices Compétitions
Stand de tir aux hélices Parc Equestre Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-27
Vendredi 27 mars après-midi, Samedi 28 mars et Dimanche 29 mars 2026 de 8h à 19h Championnat de Ligue Hélices FFBT
Samedi 25 avril et Dimanche 26 avril 2026 de 8h à 19h
Mercredi 29 avril après-midi et Jeudi 30 avril 2026 de 8h à 19h Coupe de la Ville du Touquet Prix FITASC
Vendredi 1er mai au Dimanche 3 mai 2026 à partir de 10h Grand Prix de France FITASC Hélices ZZ .
Stand de tir aux hélices Parc Equestre Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 16 95 54 84 arno-bernard@orange.fr
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L’événement Tir aux hélices Compétitions Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-03-11 par Laury LEPRETRE