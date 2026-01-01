TIR DU ROY CHALLENGE DE TIR À L’ARC Salle Saint Jean Baptiste Chanac

TIR DU ROY CHALLENGE DE TIR À L’ARC

Salle Saint Jean Baptiste Rue de la consdamine Chanac Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24 09:30:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

La compagnie des archers de Chanac vous invite au traditionnel TIR DU ROY à l’occasion de la fête du club !

Cette rencontre de tir à l’arc consiste à moucher la flamme d’une bougie à diverses distances selon le niveau de l’archer. Elle est réservée aux archers du club mais le public est accepté pour admirer le talent des tireurs.

Entrée gratuite, rendez-vous à la Salle Saint Jean Baptiste, rue de

Entrée gratuite, rendez-vous à la Salle Saint Jean Baptiste, rue de la condamine à Chanac à 9h30 pour le tir des adultes et 14h pour le tir des jeunes. .

Salle Saint Jean Baptiste Rue de la consdamine Chanac 48230 Lozère Occitanie lilian.martinez@club-internet.fr

English :

The Compagnie des Archers de Chanac invites you to the traditional TIR DU ROY on the occasion of the club festival!

This archery event consists of blowing out the flame of a candle at various distances according to the archer?s level. It is reserved for club archers, but the public is welcome to admire the talent of the shooters.

Free admission, meet at the Salle Saint Jean Baptiste, rue de

