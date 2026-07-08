Tir Laser Sarbacane Salle omnisports Saint-Lunaire

Informations pratiques

Saint-Lunaire

Tir Laser Sarbacane

Salle omnisports Rue de la Saudrais Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 10:00:00

fin : 2026-08-05 11:00:00

Date(s) :

2026-08-05

10h > 11 h 12 places

11 h > 12h 12 places

10 ans et plus (gratuit)

Inscriptions obligatoires 06 17 70 26 80 .

Salle omnisports Rue de la Saudrais Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 17 70 26 80

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English :

L’événement Tir Laser Sarbacane Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-08 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme