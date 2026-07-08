AGENDA · Saint-Lunaire
Tir Laser Sarbacane Salle omnisports Saint-Lunaire
mercredi 5 août 2026 · Salle omnisports · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
Tir Laser Sarbacane
Salle omnisports Rue de la Saudrais Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 10:00:00
fin : 2026-08-05 11:00:00
Date(s) :
2026-08-05
10h > 11 h 12 places
11 h > 12h 12 places
10 ans et plus (gratuit)
Inscriptions obligatoires 06 17 70 26 80 .
Salle omnisports Rue de la Saudrais Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 17 70 26 80
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English :
L’événement Tir Laser Sarbacane Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-07-08 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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