TIRA LA GRAINERIE Balma
TIRA LA GRAINERIE Balma vendredi 10 octobre 2025.
TIRA
LA GRAINERIE 61 Rue Saint-Jean Balma Haute-Garonne
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-10 21:00:00
fin : 2025-10-10 21:50:00
2025-10-10
Tira est une exploration métaphorique et visuelle du couple et de sa fragilité.
Un duo se construit et se déconstruit au fil des tensions, entre ficelles, cordes, gestes suspendus et silences. Deux êtres complices qui transforment chaque situation en jeux piquants. 20 .
Tira is a metaphorical and visual exploration of the couple and its fragility.
Tira ist eine metaphorische und visuelle Erkundung des Paares und seiner Zerbrechlichkeit.
Tira è un’esplorazione metaforica e visiva della coppia e della sua fragilità.
Tira es una exploración metafórica y visual de la pareja y su fragilidad.
