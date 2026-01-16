TIRAGES D’ART ISSUS DE L’ILLUSTRATION ET DE LA BANDE-DESSINÉE MÉDIATHÈQUE LA RUCHE Seysses

TIRAGES D’ART ISSUS DE L’ILLUSTRATION ET DE LA BANDE-DESSINÉE

MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03

fin : 2026-04-28

Date(s) :

2026-03-03

Les tirages d’art que vous retrouverez dans cette exposition ont été réalisés par Les Multiples, spécialisés dans l’édition d’images dessinées sous forme de tirages d’art sur papier d’archive en séries limitées.

Les artistes réunis par Les Multiples expriment leurs talents dans les domaines de l’illustration, la bande-dessinée et l’art contemporain.

Leurs créations occupent la scène graphique actuelle (livres, expositions, presse, festivals…) et témoignent d’une grande vitalité picturale partout en France.

L’exposition sera visible le dimanche 29 mars dans le cadre du salon Seysses en Livres .

MÉDIATHÈQUE LA RUCHE 10 Place de la Liberation Seysses 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 23 00 63 culture@mairie-seysses.fr

English :

Produced by Les Multiples and on loan from Médiathèque Départementale 31. The artists brought together by Les Multiples express their talents in the fields of illustration,

comics and contemporary art.

