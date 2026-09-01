Tir’athlon – Run and Bike Domaine skiable alpin La Mauselaine Gérardmer
dimanche 27 septembre 2026 · Domaine skiable alpin La Mauselaine · Gérardmer
Informations pratiques
Gérardmer
Tir’athlon – Run and Bike
Domaine skiable alpin La Mauselaine 239 chemin de la Rayée Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 09:00:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Ouverts aux licenciés et non-licenciés. Tir’athlon (tir à la carabine laser, vélo et course) pour les enfants. Run & Bike pour les adultes. Inscription obligatoire.Tout public
0 .
Domaine skiable alpin La Mauselaine 239 chemin de la Rayée Gérardmer 88400 Vosges Grand Est gerardmertriathlon@outlook.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Open to both members and non-members. Tir’athlon (laser rifle shooting, biking, and running) for children. Run & Bike for adults. Registration required.
L’événement Tir’athlon – Run and Bike Gérardmer a été mis à jour le 2026-09-08 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
À voir aussi à Gérardmer (Vosges)
- Fausse note, MCL Salle André Bourvil, Gérardmer 18 septembre 2026
- Exposition « Trajectoire du patrimoine hôtelier » et d’appareils photos, Villa Monplaisir, Gérardmer 19 septembre 2026
- Exposition – Trajectoire du patrimoine hôtelier Villa Monplaisir Gérardmer 19 septembre 2026
- Kill Bill: The Whole Bloody Affair, MCL Salle André Bourvil, Gérardmer 19 septembre 2026
- Festival play it again Maison de la Culture et des Loisirs Gérardmer 19 septembre 2026