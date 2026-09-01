Tir’athlon – Run and Bike Domaine skiable alpin La Mauselaine Gérardmer

dimanche 27 septembre 2026 · Domaine skiable alpin La Mauselaine · Gérardmer

Informations pratiques

Gérardmer

Tir’athlon – Run and Bike

Domaine skiable alpin La Mauselaine 239 chemin de la Rayée Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Ouverts aux licenciés et non-licenciés. Tir’athlon (tir à la carabine laser, vélo et course) pour les enfants. Run & Bike pour les adultes. Inscription obligatoire.Tout public

0 .

Domaine skiable alpin La Mauselaine 239 chemin de la Rayée Gérardmer 88400 Vosges Grand Est gerardmertriathlon@outlook.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Open to both members and non-members. Tir’athlon (laser rifle shooting, biking, and running) for children. Run & Bike for adults. Registration required.

L’événement Tir’athlon – Run and Bike Gérardmer a été mis à jour le 2026-09-08 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES