Tire la chevillette et la bobinette cherra ! RD 959 Ors

Tire la chevillette et la bobinette cherra ! RD 959 Ors samedi 25 octobre 2025.

Tire la chevillette et la bobinette cherra !

RD 959 Parking de la Maison Forestière d’Ors Ors Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 14:00:00

fin : 2025-11-25 16:30:00

Date(s) :

2025-10-25

Qui ne connait pas le petit chaperon rouge? Oui mais connais-tu la véritable histoire? Cartes et boussoles en main, pars à la recherche d’indices, affronte les épreuves et découvre ce que tout le monde t’a caché pendant des années. Cette course d’orientation est accessible aux familles et aux enfants à partir de 8 ans. Prévoyez une tenue adaptée.

Qui ne connait pas le petit chaperon rouge? Oui mais connais-tu la véritable histoire? Cartes et boussoles en main, pars à la recherche d’indices, affronte les épreuves et découvre ce que tout le monde t’a caché pendant des années. Cette course d’orientation est accessible aux familles et aux enfants à partir de 8 ans. Prévoyez une tenue adaptée. .

RD 959 Parking de la Maison Forestière d’Ors Ors 59360 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Who doesn’t know Little Red Riding Hood? Yes, but do you know the real story? Maps and compasses in hand, set off in search of clues, face the challenges and discover what everyone has been hiding from you for years. This orienteering race is open to families and children aged 8 and over. Please bring suitable clothing.

German :

Wer kennt Rotkäppchen nicht? Ja, aber kennst du die wahre Geschichte? Mach dich mit Karte und Kompass auf die Suche nach Hinweisen, stelle dich den Herausforderungen und finde heraus, was alle jahrelang vor dir geheim gehalten haben. Dieser Orientierungslauf ist für Familien und Kinder ab 8 Jahren geeignet. Achten Sie auf angemessene Kleidung.

Italiano :

Chi non conosce Cappuccetto Rosso? Sì, ma conoscete la vera storia? Mappe e bussole alla mano, partite alla ricerca di indizi, affrontate le sfide e scoprite ciò che tutti vi hanno nascosto per anni. Questa gara di orienteering è aperta alle famiglie e ai bambini a partire dagli 8 anni. Assicuratevi di indossare un abbigliamento adeguato.

Espanol :

¿Quién no conoce a Caperucita Roja? Sí, pero ¿conoces la verdadera historia? Mapas y brújulas en mano, sal en busca de pistas, enfréntate a los desafíos y descubre lo que todo el mundo te ha estado ocultando durante años. Esta carrera de orientación está abierta a familias y niños a partir de 8 años. Asegúrate de llevar ropa adecuada.

L’événement Tire la chevillette et la bobinette cherra ! Ors a été mis à jour le 2025-03-12 par Hauts-de-France Tourisme