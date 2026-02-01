Tisane et Médecine chinoise Edition n°2 La Ronce Rostrenen

Tisane et Médecine chinoise Edition n°2

La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 16:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Causerie avec Emilie Barthez autour des cinq éléments en médecine traditionnelle chinoise.

Org. Herboristerie-Café La Ronce .

La Ronce 12 Rue Général Gallieni Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 9 87 47 73 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Tisane et Médecine chinoise Edition n°2 Rostrenen a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de tourisme du Kreiz Breizh