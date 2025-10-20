Tiss + Munashe – Festival Jazz sur Seine 25 Le Baiser Salé Paris

Tiss + Munashe – Festival Jazz sur Seine 25 Le Baiser Salé Paris lundi 20 octobre 2025.

Créées au Baiser Salé, mais aussi passées par des scènes comme la Boule Noire ou La Petite Halle, les soirées TISS+ sont devenues un rendez-vous incontournable.

Chaque performance est pensée comme un laboratoire : mélange de jazz, d’électro, d’afro et d’improvisation libre, avec une intensité qui ne faiblit jamais. Sur scène, la surprise est reine : invités inattendus, moments de transe, énergie brute.

La TISS+WEEK pousse le concept à son maximum : 7 jours de concert en crescendo, pour plonger dans l’univers d’un musicien qui bouscule les codes. Avec une Techno Jazz Party le vendredi et une House Jazz Party le samedi !

Véritable laboratoire sonore, TISS+ fait exploser les frontières du jazz et de l’électro, jusqu’à une semaine entière de fièvre musicale : la TISS+WEEK

Le lundi 20 octobre 2025

de 19h00 à 20h30

payant Tarif Jeune : 10 EUR

Tarif Paris Jazz Club : 10 EUR

Tarif sur place : 20 EUR

Tarif web : 15 EUR Public jeunes et adultes.

Date(s) : 2025-10-20T19:00:00+02:00_2025-10-20T20:30:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

