Tissage aux plaquettes Ateliers métiers d’art Nontron
Tissage aux plaquettes Ateliers métiers d’art Nontron mercredi 11 février 2026.
Tissage aux plaquettes
Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne
Tarif : 55 – 55 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Avec Sylvie Lemal, L’atelier des Fées Tisserandes
Initiation au tissage aux plaquettes
– Ourdissage de la chaîne,
– Enfilage de la chaîne sur les plaquettes,
– Premiers pas en tissage pour manipuler les outils de tissage,
– Tissage de motifs,
– Finalisation d’un porte-clés et/ou marque-page
Avec Sylvie Lemal, L’atelier des Fées Tisserandes
Initiation au tissage aux plaquettes
– Ourdissage de la chaîne,
– Enfilage de la chaîne sur les plaquettes,
– Premiers pas en tissage pour manipuler les outils de tissage,
– Tissage de motifs,
– Finalisation d’un porte-clés et/ou marque-page
A partir de 8 ans 2 participants minimum 8 maximum par atelier.
Matériel compris et une notice explicative pour pouvoir continuer chez soi. .
Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 02 14 59 sylvie.lemal@laposte.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tissage aux plaquettes
With Sylvie Lemal, L?atelier des Fées Tisserandes
Introduction to plate weaving
? Warp warping,
? Threading the warp onto the tags,
? First steps in weaving to handle weaving tools,
? Weaving patterns,
? Finishing a key ring and/or bookmark
L’événement Tissage aux plaquettes Nontron a été mis à jour le 2026-01-10 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin