Tissage aux plaquettes Ateliers métiers d’art Nontron

Tissage aux plaquettes

Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron Dordogne

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Avec Sylvie Lemal, L’atelier des Fées Tisserandes

Initiation au tissage aux plaquettes

– Ourdissage de la chaîne,

– Enfilage de la chaîne sur les plaquettes,

– Premiers pas en tissage pour manipuler les outils de tissage,

– Tissage de motifs,

– Finalisation d’un porte-clés et/ou marque-page

A partir de 8 ans 2 participants minimum 8 maximum par atelier.

Matériel compris et une notice explicative pour pouvoir continuer chez soi. .

Ateliers métiers d’art 10 avenue du Général Leclerc Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 02 14 59 sylvie.lemal@laposte.net

English : Tissage aux plaquettes

With Sylvie Lemal, L?atelier des Fées Tisserandes

Introduction to plate weaving

? Warp warping,

? Threading the warp onto the tags,

? First steps in weaving to handle weaving tools,

? Weaving patterns,

? Finishing a key ring and/or bookmark

