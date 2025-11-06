Tissage Bourges

Concert des enseignants de Jazz et Musiques Actuelles Amplifiées du Conservatoire.

Tissage est une rencontre musicale singulière, où cinq musiciens mêlent leurs univers pour créer une œuvre vivante et en constante évolution. Chacun apporte son propre fil, tissé de sonorités et de récits, pour composer un maillage riche et métissé.

Clavier, trompette, voix, batterie, banjo, guitare et basse s’entrelacent et se répondent, donnant naissance à un tissu sonore aux couleurs multiples, porté par l’improvisation et la créativité partagée.

Un concert où chaque instant est unique, invitant le public à plonger dans une matière musicale en perpétuelle transformation. .

Concert by the Conservatoire’s Jazz and Amplified Live Music teachers.

Konzert der Lehrkräfte für Jazz und verstärkte Aktuelle Musik des Konservatoriums.

Concerto degli insegnanti di jazz e musica contemporanea amplificata del Conservatorio.

Concierto de los profesores de jazz y música contemporánea amplificada del Conservatorio.

