Tissage en famille Musée du Textile des Vosges Ventron

Tissage en famille

Musée du Textile des Vosges 8 vieille route du Col d’Oderen Ventron Vosges

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-09 14:30:00

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-16 2026-04-23 2026-04-30

Visite commentée de 1 heure 30 env. adaptée aux enfants à 14h30 découverte des énergies hydrauliques et vapeur, création d’un fil à partir du coton, fabrication d’un tissu en coton. La visite se clôture par un atelier tissage sur de petits métiers pour les enfants et des métiers à tisser pour les adultes. Les enfants reçoivent un diplôme en fin de tissage. Tarif enfant de 10 à 16 ans, gratuit pour les moins de 10 ans.Enfants

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Musée du Textile des Vosges 8 vieille route du Col d’Oderen Ventron 88310 Vosges Grand Est +33 3 29 24 23 06 musee@ventron.fr

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English :

Guided tour (approx. 1 hr. 30 min.) for children at 2:30 p.m.: discover water and steam power, create yarn from cotton, make cotton fabric. The tour ends with a weaving workshop on small looms for children and looms for adults. Children receive a diploma upon completion. Price for children aged 10 to 16, free for children under 10.

L’événement Tissage en famille Ventron a été mis à jour le 2026-03-26 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES