tissage Maison Garbay Labouheyre
tissage Maison Garbay Labouheyre lundi 16 mars 2026.
tissage
Maison Garbay 1 place de la grande lande Labouheyre Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-16
fin : 2026-03-16
Date(s) :
2026-03-16
Les tisseuses de Garbay C’est tous les lundis après midi et c’est gratuit
Un moment convivial et très joyeux avec un public intergénérationnel et varié.
Martine vous guide avec son association Fil te plaît
Un temps de création avec ou sans supports pour réaliser de belles choses.
A venir découvrir
Maison Garbay 1 place de la grande lande Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 85 34 18 info@maisongarbay.fr
English : tissage
Les tisseuses de Garbay Every Monday afternoon, free of charge
A convivial and joyful moment with an intergenerational and varied public.
Martine guides you with her association Fil te plaît
A time for creating beautiful things, with or without materials.
Come and discover
L’événement tissage Labouheyre a été mis à jour le 2026-03-02 par OT Cœur Haute Lande