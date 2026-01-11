Tissage marque page Le 20 mille Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-14 14:00 – 15:30

Réservation obligatoire : https://optitscoins.fr/les-ateliers/tissage-marque-page
Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public – Age minimum : 5 et Age maximum : 99

Durant cet atelier, venez jouer avec les couleurs et réaliser votre marque-page tissé à partir de pelotes de seconde main. L’atelier est accessible pour les enfants à partir de 5 ans. Tarifs :15€/personne pour les non adhérent·e·s10€/personne pour les adhérent·e·s

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

