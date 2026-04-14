Tissage marque page, Le 20 mille, Nantes
Tissage marque page, Le 20 mille, Nantes mercredi 15 avril 2026.
Tissage marque page 15 et 23 avril Le 20 mille Loire-Atlantique
10€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-15T10:00:00+02:00 – 2026-04-15T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-23T10:00:00+02:00 – 2026-04-23T11:30:00+02:00
Durant cet atelier, venez jouer avec les couleurs et réaliser votre marque-page tissé à partir de pelotes de seconde main. L’atelier est accessible pour les enfants à partir de 5 ans.
Tarifs :
12€/personne pour les non adhérent·e·s
10€/personne pour les adhérent·e·s
Le 20 mille 20 Bd Jules Verne, Nantes Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/tissage-marque-page-copier »}, {« type »: « link », « value »: « https://optitscoins.fr/les-ateliers/tissage-marque-page »}]
Tissage d’un marque page tissage marque page
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