tissage médiéval Château de Hautsegur Meyras

tissage médiéval 20 et 21 septembre Château de Hautsegur Ardèche

10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Artisan d’art textile ,couturière artisanale et costumière, Noémie Galpin vous invite à pratiquer le tissage…

Atelier Tissage en carton Découvrez les bases du tissage et venez jouer avec les couleurs de la laine en réalisant un petit ouvrage simple.

. atelier adulte ,durée de 1 a 2 h

pour tout renseignement 06 61 54 58 19

Château de Hautsegur 970, impasse de Hautsegur, 07380 Meyras, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Meyras 07380 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 75 81 52 05 http://www.chateauhautsegur.fr Se garer sur la parking du château, grand pré à gauche avant d’arriver.

Noémie Galpin