Tissage mémoriel

Place du marché Chapelle Saint-Nicolas Argentan Orne

Cet atelier invite à découvrir les bases du tissage de manière ludique et accessible. À partir de chutes de tissus aux textures et aux teintes variées, chacun pourra expérimenter le mélange des matières et la composition des couleurs. Entre geste artisanal et exploration créative, il s’agit de transformer de simples fragments textiles en une pièce unique, où se rencontrent imagination et savoir-faire. À partir de 12 ans. .

