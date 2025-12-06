Tissé-Métisse Cité des Congrès Nantes
Tissé-Métisse Cité des Congrès Nantes samedi 13 décembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 15:00 –
Gratuit : non Sur inscription Programmation et billetterie : https://www.oandb.fr/fr/event/tisse-metisse-la-fete-33e-edition En famille
Rendez-vous incontournable de la diversité, du partage et de la culture vivante avec la participation de l’Accoord. Au programme, des concerts, des spectacles, des rires et des rencontres…
Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000
02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/