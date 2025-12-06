Tissé-Métisse Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 15:00 –

Gratuit : non Sur inscription Programmation et billetterie : https://www.oandb.fr/fr/event/tisse-metisse-la-fete-33e-edition En famille

Rendez-vous incontournable de la diversité, du partage et de la culture vivante avec la participation de l’Accoord. Au programme, des concerts, des spectacles, des rires et des rencontres…

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/