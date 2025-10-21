Tissé Métisse – Le Festival Cité des Congrès Nantes

Tissé Métisse – Le Festival Cité des Congrès Nantes samedi 13 décembre 2025.

Gratuit : non 11 € à 25 € En prévente :Tarif plein : 22 € (avec frais de location : réseau France Billet réseau Ticketnet Cezam PDL Centres socioculturels de l’Accoord).Tarif réduit jeunes 6 à 18 ans / étudiants / cartS / : 11 €Tarif réduit minimas sociaux et Carte blanche : 9 € (Cezam Pays de la Loire, Centres socioculturels de l’Accoord). Tissé Métisse propose des billets solidaires à 3 euros. Ils sont diffusés exclusivement par les structures de solidarité. Pour toute information secretariat@tisse-metisse.org Sur place à partir de 15h :Tarif plein : 25 €Tarif réduit (pour les porteurs de la Carte Cezam) : 22 €Tarif réduit (jeunes 6 à 18 ans / étudiants / cartS) : 11 €Tarif réduit (minimas sociaux et Carte blanche) : 9 €GRATUIT pour les enfants de moins de 6 ans Billetterie : tisse-metisse.org Tout public

Le Festival engagé qui fait du bien ! Tissé Métisse, c’est le rendez-vous incontournable à Nantes depuis 1993. Cette année, le thème abordé est « la citoyenneté française et le droit du sol ». Une large programmation vous attend. Un tourbillon d’animations, de débats, d’échanges et de concerts pour célébrer le Vivre-Ensemble et déconstruire les discriminations, le tout dans une super ambiance Samedi 13 décembre 2025, de 15h à 1h, la Cité des Congrès de Nantes va vibrer pour notre 33e édition !

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ 0251842580 http://www.tisse-metisse.org/?mode=programmation