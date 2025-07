Tisséade Parc des Expositions Mâcon

Tisséade Parc des Expositions Mâcon samedi 20 septembre 2025.

Tisséade

Parc des Expositions 198 avenue Pierre Bérégovoy Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Pour la troisième année consécutive, Tisséade revient au Parc des expositions de Mâcon.

Sur les marchés aux tissus et loisirs créatifs des exposants professionnels vous proposent une large palette de matières, d’accessoires et d’idées pour vos créations Tissus pour l’habillement, mode et enfant, ameublement, décoration, rideau, nappe. Tissus déstockés, tissus haut de gamme, au mètre ou en coupon, des promotions et offres spéciales salon, patchwork, lin, coton, viscose, polyester, lainage, élasthanne, Jersey, velours, polyamide, maille, chaîne et trame. Simili cuirindigo et imprimé, enduit, cotonnade, fausse fourrure, jeans, polaire, voilage, liberty, éponge, toile de jute, occultant, minkee, japonais.

Toute origine France, Afrique, Italie, Belgique, Europe de l’est, Japon, Asie.

Certain tissu certifié Oeko-Tex, Gots, peau d’origine bovine, patrons et livres spécialisés sur la couture. mercerie, ruban jacquard, biais, ethnique, indien, satin, organza, tuile, coton imprimé, bord côte, gros grain, passepoil, vichy, à paillette, à poid. Ruban frange et à pompons, pompons déco, élastique, fil fusette et cône, patch thermocollant, dentelle fine et large de Calais, sangle (cuir, coton,polyester) de sac à coudre ou sur mousqueton. Accessoire sac mousqueton, rivet, fermoir. Bouton résine, bois, métallique, noix de coco, nacre. Kit sac, pochette, facile à coudre avec guide. Accessoire de couture transfert, soudure textile, flocage, colle à tissus. Perle, charms, breloque, fil, chaîne, cordon, cordelette. Tissu styliste, mode, éditeur. Cercle à broder, point de croix, tricot. Laine (Mohair, lama, moutons) et surtout des idées de créations et des conseils et astuces de professionnels. .

