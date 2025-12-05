Tissen Odyssée place Aletti Vichy
Tissen Odyssée place Aletti Vichy vendredi 5 décembre 2025.
Tissen Odyssée
place Aletti Centre culturel de Vichy Vichy Allier


Début : 2025-12-05 20:00:00
fin : 2025-12-05 21:30:00

2025-12-05
Des textes forts, des styles musicaux éclectiques, un concert fort en émotions, Tissen s’affirme comme le nouveau groupe incontournable de Vichy.
place Aletti Centre culturel de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30
English :
With its strong lyrics, eclectic musical styles and emotionally-charged concert, Tissen has established itself as Vichy?s new must-see band.
German :
Mit starken Texten, eklektischen Musikstilen und einem Konzert voller Emotionen etabliert sich Tissen als die neue unumgängliche Band aus Vichy.
Italiano :
Con i loro testi potenti, gli stili musicali eclettici e i concerti ricchi di emozioni, i Tissen si sono affermati come la nuova band imperdibile di Vichy.
Espanol :
Con sus poderosas letras, sus eclécticos estilos musicales y sus conciertos llenos de emoción, Tissen se ha consolidado como la nueva banda imprescindible de Vichy.
L’événement Tissen Odyssée Vichy a été mis à jour le 2025-09-10 par Vichy Destinations