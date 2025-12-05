Tissen Odyssée place Aletti Vichy

Tissen Odyssée place Aletti Vichy vendredi 5 décembre 2025.

Tissen Odyssée

place Aletti Centre culturel de Vichy Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05 21:30:00

Date(s) :

2025-12-05

Des textes forts, des styles musicaux éclectiques, un concert fort en émotions, Tissen s’affirme comme le nouveau groupe incontournable de Vichy.

.

place Aletti Centre culturel de Vichy Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 50 30

English :

With its strong lyrics, eclectic musical styles and emotionally-charged concert, Tissen has established itself as Vichy?s new must-see band.

German :

Mit starken Texten, eklektischen Musikstilen und einem Konzert voller Emotionen etabliert sich Tissen als die neue unumgängliche Band aus Vichy.

Italiano :

Con i loro testi potenti, gli stili musicali eclettici e i concerti ricchi di emozioni, i Tissen si sono affermati come la nuova band imperdibile di Vichy.

Espanol :

Con sus poderosas letras, sus eclécticos estilos musicales y sus conciertos llenos de emoción, Tissen se ha consolidado como la nueva banda imprescindible de Vichy.

L’événement Tissen Odyssée Vichy a été mis à jour le 2025-09-10 par Vichy Destinations