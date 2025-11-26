TISSER LE MONDE, BRODER L’IDENTITÉ THÉÂTRE DES MAZADES Toulouse

TISSER LE MONDE, BRODER L’IDENTITÉ

THÉÂTRE DES MAZADES 10 Avenue des Mazades Toulouse Haute-Garonne

Plongez dans un univers où fils et motifs deviennent langage !

En prolongement du Amlili Amazigh Festival 2025, cette exposition célèbre le tissage comme un geste de mémoire, de résistance et de création. Entre artisanat traditionnel et expression contemporaine, elle réunit deux univers portés par des femmes engagées.

Les tapis authentiques et enracinés de l’Atelier des Tisserandes, issus du travail de tisserandes algériennes, et les broderies brutes et sensibles de Nébuleuz, artiste de la diaspora amazighe.

À travers leurs fils, leurs textures, leurs couleurs, ce sont des récits qui se transmettent, des identités qui se redessinent, et une culture qui continue de vivre. .

Immerse yourself in a world where threads and patterns become language!

Tauche ein in eine Welt, in der Fäden und Muster zur Sprache werden!

Immergetevi in un mondo in cui fili e motivi diventano linguaggio!

Sumérjase en un mundo en el que los hilos y los patrones se convierten en lenguaje

