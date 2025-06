Tisser l’histoire de l’Asie centrale – Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris 24 juin 2025

Exposition du 24 juin au 10 juillet avec Fatimah Hossaini & Beltepà Commissariat de Sveva Saglimbeni Organisé par l’association Minerva Centre Paris Anim’ Espace Beaujon

L’association Minerva présente du 24 juin au 10 juillet l’exposition Tisser l’histoire de l’Asie centrale au Centre Paris Anim’ Espace Beaujon. Cette exposition fait dialoguer les œuvres de Fatimah Hossaini et les créations textiles de Beltepà, rendant hommage aux femmes de cette région à travers les motifs et les savoir-faire textiles hérités de la Route de la Soie.

La transmission de ces compétences artisanales devient ainsi un acte de résilience, inscrivant de manière indélébile son empreinte dans l’histoire contemporaine.

En Asie centrale, le tissage, la broderie et la couture sont traditionnellement des savoir- faire féminins, transmis au sein des familles et entre artisanes. Pratiquées dans l’intimité du foyer, ces techniques exigent une grande maîtrise et perpétuent un héritage précieux, bien que souvent invisibilisé.

L’exposition illustre la manière dont l’art et la mode transcendent les frontières culturelles et géographiques. Elle met à l’honneur les femmes en tant que créatrices et gardiennes du patrimoine, tout en soulignant leur résilience face aux adversités. Les vêtements réalisés à la main par les artisanes de Beltepà, ainsi que les portraits photographiques de Fatimah Hossaini, expriment une force et une dignité inspirantes. Ensemble, ils portent un message puissant : celui de l’émancipation des femmes et de la transmission intergénérationnelle des traditions ancestrales.

Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e Quartier du Faubourg-du-Roule Paris 75008 Paris