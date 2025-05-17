TISSER_MÉTISSER par les Mots voyageurs Lille

TISSER_MÉTISSER par les Mots voyageurs Lille samedi 17 mai 2025.

TISSER_MÉTISSER par les Mots voyageurs

Halles de Wazemmes Lille Nord

Début : 2025-05-17 08:00:00

fin : 2025-05-17 21:00:00

2025-05-17 2025-11-09

Les Mots voyageurs sont des voyages graphiques, linguistiques et poétiques invitant à découvrir les apports d’autres cultures à notre langue commune. Une célébration du métissage de la langue française, à partir de mots venus d’ailleurs et qui ont voyagé avant d’être considérés comme français, partagés de tous, mettant en pratique l’idée du Tout Monde du poète et écrivain martiniquais Édouard Glissant.

TISSER_MÉTISSER est une forêt de kakémonos réalisée autour du Trésor des Mots voyageurs composée par une centaine de créations typographiques de designers graphiques, d’artistes, graffeurs, typographes et des contributions des habitant.e.s de Roubaix, en 2023. L’œuvre qui a pris forme à l’issue de ces ateliers a été présentée dans la cour intérieure de la Condition Publique avant de rejoindre les collections du Frac Grand Large.

Pour Fiesta, sa 7ème édition thématique, lille3000 invite les artistes à réactiver leur pièce, adaptée au thème et à l’espace des Halles de Wazemmes avec une sélection de mots qui prennent leurs racines dans les cultures festives et culinaires d’ailleurs.

Le Collectif Mots voyageurs à la Condition Publique était composé de Malte Martin/Agrafmobile et Structure Bâtons, accompagné par Charlotte Attal, Margot Laforge et Hugo Sandevoir. Mots Voyageurs est un projet artistique initié par Malte Martin, graphiste et plasticien, sous différents formats depuis 2018 à La Courneuves, Belleville-Paris, Roubaix.

**Installation visible dans les Halles de Wazemmes dans le cadre de** _**Fiesta**_**, 7ème édition de lille3000** _(accès selon horaires d’ouverture)_

English :

Mots voyageurs? are graphic, linguistic and poetic journeys inviting us to discover the contributions of other cultures to our common language. A celebration of the cross-fertilization of the French language, based on words that came from elsewhere and traveled before being considered French, shared by all, putting into practice the idea of the Tout Monde of Martinican poet and writer Édouard Glissant.

TISSER_MÉTISSER is a forest of kakemonos created around the « Mots voyageurs » treasure, made up of around a hundred typographic creations by graphic designers, artists, graffiti artists, typographers and contributions from the residents of Roubaix, in 2023. The work resulting from these workshops was presented in the interior courtyard of the Condition Publique before joining the Frac Grand Large collections.

For Fiesta, its 7th thematic edition, lille3000 invites artists to reactivate their piece, adapted to the theme and space of Les Halles de Wazemmes, with a selection of words rooted in festive and culinary cultures elsewhere.

The « Mots Voyageurs » collective at La Condition Publique was made up of Malte Martin/Agrafmobile and Structure Bâtons, accompanied by Charlotte Attal, Margot Laforge and Hugo Sandevoir. « Mots Voyageurs » is an artistic project initiated by Malte Martin, graphic designer and visual artist, in various formats since 2018 in La Courneuves, Belleville-Paris, Roubaix.

**Installation visible in the Halles de Wazemmes as part of** _**Fiesta**_**, 7th edition of lille3000** _(access according to opening hours)_ _

German :

Die « ?Mots voyageurs? » sind grafische, sprachliche und poetische Reisen, die dazu einladen, die Beiträge anderer Kulturen zu unserer gemeinsamen Sprache zu entdecken. Eine Feier der Vermischung der französischen Sprache anhand von Wörtern, die aus anderen Ländern stammen und gereist sind, bevor sie als französisch betrachtet und von allen geteilt werden. Damit wird die Idee der Tout Monde des Dichters und Schriftstellers Édouard Glissant aus Martinique in die Praxis umgesetzt.

TISSERER_MÉTISSER ist ein Wald aus Kakemonos, der rund um den Schatz der « Reisenden Wörter » aus 100 typografischen Kreationen von Grafikdesignern, Künstlern, Graffiti-Künstlern, Typografen und den Beiträgen der Einwohner von Roubaix im Jahr 2023 errichtet wurde. Das aus den Workshops hervorgegangene Werk wurde im Innenhof der Condition Publique ausgestellt, bevor es in die Sammlung des Frac Grand Large aufgenommen wurde.

Für Fiesta, die 7. thematische Ausgabe, lädt lille3000 die Künstler ein, ihre Stücke zu reaktivieren, die an das Thema und den Raum von Les Halles de Wazemmes angepasst sind.

Das Kollektiv « Mots voyageurs » in der Condition Publique bestand aus Malte Martin/Agrafmobile und Structure Bâtons, die von Charlotte Attal, Margot Laforge und Hugo Sandevoir begleitet wurden. « Mots Voyageurs » ist ein Kunstprojekt, das von dem Grafiker und Plastiker Malte Martin initiiert wurde und in verschiedenen Formaten seit 2018 in La Courneuves, Belleville-Paris, Roubaix stattfindet.

**Installation zu sehen in den Halles de Wazemmes im Rahmen von** _**Fiesta**_**, 7. Ausgabe von lille3000** _(Zugang gemäß Öffnungszeiten)_

Italiano :

Mots voyageurs? sono viaggi grafici, linguistici e poetici che ci invitano a scoprire i contributi di altre culture alla nostra lingua comune. È una celebrazione della fecondazione incrociata della lingua francese, utilizzando parole provenienti da altri luoghi che hanno viaggiato prima di essere considerate francesi e condivise da tutti, mettendo in pratica l’idea del Tout Monde del poeta e scrittore martinicano Édouard Glissant.

TISSER_MÉTISSER è una foresta di kakemonos creata intorno al Tesoro delle Parole Viaggianti, composta da un centinaio di creazioni tipografiche di grafici, artisti, graffitari, tipografi e dai contributi degli abitanti di Roubaix, nel 2023. L’opera che ha preso forma al termine di questi laboratori è stata presentata nel cortile interno della Condition Publique prima di entrare a far parte delle collezioni del Frac Grand Large.

Per Fiesta, la sua settima edizione tematica, lille3000 invita gli artisti a riproporre le loro opere, adattate al tema e allo spazio di Les Halles de Wazemmes, con una selezione di parole che affondano le radici nelle culture festive e culinarie di altri luoghi.

Il collettivo Mots Voyageurs a La Condition Publique era composto da Malte Martin/Agrafmobile e Structure Bâtons, accompagnati da Charlotte Attal, Margot Laforge e Hugo Sandevoir. « Mots Voyageurs » è un progetto artistico avviato da Malte Martin, graphic designer e artista visivo, in vari formati dal 2018 a La Courneuves, Belleville-Paris, Roubaix.

**Installazione visibile nelle Halles de Wazemmes nell’ambito di** _**Fiesta**_**, 7ª edizione di lille3000** _(accesso secondo gli orari di apertura)_

Espanol :

Mots voyageurs? son viajes gráficos, lingüísticos y poéticos que nos invitan a descubrir las aportaciones de otras culturas a nuestra lengua común. Es una celebración de la fertilización cruzada de la lengua francesa, utilizando palabras de otros lugares que han viajado antes de ser consideradas francesas y compartidas por todos, poniendo en práctica la idea del Tout Monde del poeta y escritor martiniqués Édouard Glissant.

TISSER_MÉTISSER es un bosque de kakemonos creado en torno al Tesoro de las Palabras Viajeras, compuesto por un centenar de creaciones tipográficas de diseñadores gráficos, artistas, grafiteros, tipógrafos y aportaciones de los habitantes de Roubaix, en 2023. Las obras que tomaron forma al final de estos talleres se presentaron en el patio interior de la Condition Publique antes de pasar a formar parte de las colecciones del Frac Grand Large.

Para Fiesta, su 7ª edición temática, lille3000 invita a los artistas a revivir sus obras, adaptadas al tema y al espacio de Les Halles de Wazemmes con una selección de palabras arraigadas en culturas festivas y culinarias de otros lugares.

El colectivo Mots Voyageurs de La Condition Publique está formado por Malte Martin/Agrafmobile y Structure Bâtons, acompañados por Charlotte Attal, Margot Laforge y Hugo Sandevoir. « Mots Voyageurs » es un proyecto artístico iniciado por Malte Martin, diseñador gráfico y artista visual, en varios formatos desde 2018 en La Courneuves, Belleville-Paris, Roubaix.

**Instalación visible en las Halles de Wazemmes en el marco de** _**Fiesta**_**, 7ª edición de lille3000** _(acceso según horarios de apertura)_

