Tissilawen en concert le 6 mars à FGO-Barbara FGO-Barbara Paris

Originaire Du Tassili N’Ajjer et formé en 2008 à Djanet, « Tissilawen » (pluriel de Tassili ) nous fait l’honneur d’un concert à FGO-Barbara. Héritiers de groupes tel que Tinariwen, Bombino ou encore Othmane Bali, ils lient son touareg aux influences blues, rock, rap et reggae, conciliant tradition et modernité ; culture, identité et universalité.

Sulafa Elyas (guest)

Chanteuse soudanaise et oudiste depuis son plus jeune âge, Sulafa a choisi de témoigner de la grâce du soufisme et de perpétuer la bande originale de son enfance nord-soudanaise au delà de son pays, en la conjuguant à ses rencontres électro-pop parisiennes.

Tissilawen mêle blues touareg, rock et rythmes du désert. Sulafa Elyas tisse un dialogue sensible entre chants soudanais et électro contemporaine. Ensemble iels proposent une soirée aux sonorités nomades et envoûtantes à FGO-Barbara.

Le vendredi 06 mars 2026

de 20h00 à 00h00

payant

Prévente 20€

Tarif plein 23€

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-06T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-06T01:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-06T20:00:00+02:00_2026-03-06T00:00:00+02:00

FGO-Barbara 1, rue de Fleury 75018 Ouvert depuis 2008, FGO-Barbara est un établissement culturel de la Ville de Paris, ancré dans le quartier de la Goutte d’Or, au cœur du 18ème arrondissement. C’est un lieu d’ouverture, d’accès à la culture et à la diversité musicale, pour tous les publics et pour tous les styles de musiques actuelles. FGO-Barbara, c’est une salle de concerts de 300 places, 6 studios de répétitions et d’enregistrement et 2 salles d’activités au service de la pratique amateur, de l’accompagnement d’artistes et de la création. Lieu des possibles, cet équipement dédié à la découverte met en lumière des projets émergents aussi bien que la crème des artistes indépendants, underground ou reconnus.Paris



Afficher la carte du lieu FGO-Barbara et trouvez le meilleur itinéraire

