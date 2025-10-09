Tissons des liens : le sport au cœur du quotidien Résidence Amaraggi Paris

Tissons des liens : le sport au cœur du quotidien Résidence Amaraggi Paris jeudi 9 octobre 2025.

« Tissons des liens, le cœur du quotidien ! » est une invitation à se retrouver autour de jeux simples et fédérateurs. La pétanque et les fléchettes, activités à la fois ludiques et accessibles, permettent à chacun de participer, quel que soit son âge ou son niveau.

Au-delà du jeu, ces moments sont l’occasion de créer du lien, d’échanger, de rire et de partager.

Dans un cadre détendu et bienveillant, chacun peut prendre part à l’animation, que ce soit pour jouer, encourager ou simplement discuter.

Une belle manière de faire du sport un vecteur de rencontres et de solidarité au quotidien.

Dans une ambiance conviviale, venez partager des moments de détente et de complicité autour d’activités sportives accessibles à tous. Pétanque et fléchettes sont au programme pour renforcer les liens et le plaisir d’être ensemble.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 15h30 à 16h30

gratuit

Entrée libre

Nombre de places limité à 30 personnes

Informations :

marie-blandine.perchot@casip-cojasor.fr

Tél. 01 53 19 84 84

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-09T18:30:00+02:00

fin : 2025-10-09T19:30:00+02:00

Date(s) : 2025-10-09T15:30:00+02:00_2025-10-09T16:30:00+02:00

Résidence Amaraggi 11 boulevard Sérurier 75019 Paris

https://www.paris.fr/seniors-a-paris