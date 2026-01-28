Tissus à créer Mulhouse

Tissus à créer

10 rue de la Bourse Mulhouse Haut-Rhin

Début : Vendredi 2026-02-13 13:00:00

fin : 2026-02-13 19:00:00

2026-02-13 2026-02-14

Tissus à Créer est un événement ouvert à tous, entièrement dédié au textile, aux matières et à la création. Installé aux Salons de la SIM à Mulhouse, au cœur d’un territoire profondément lié à l’histoire du textile, il vous invite à (re)découvrir ce qui fait la richesse d’un tissu sa texture, sa fabrication, ses usages… et les savoir-faire qui l’accompagnent.

Pendant deux jours, vous pouvez flâner d’un univers à l’autre, échanger avec des passionnés, poser vos questions et affûter votre regard sur les matières que nous portons au quotidien. L’esprit est simple un rendez-vous accessible et convivial, pensé pour éveiller la curiosité, provoquer des rencontres et partager le plaisir du textile. 0 .

