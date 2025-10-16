#TISS+WEEK TISS +1 / Festival Jazz Sur Seine 25 Le Baiser Salé Paris

#TISS+WEEK TISS +1 / Festival Jazz Sur Seine 25 Le Baiser Salé Paris mercredi 15 octobre 2025.

Né et élevé à Paris, c’est ici au Baiser Salé que Tiss Rodriguez grandit au cœur de la scène jazz française.

Son père, batteur, lui transmet la passion de la batterie dès l’âge de 10 ans.

Dès son plus jeune âge, Tiss est immergé dans une diversité musicale : jazz, musique africaine, caribéenne et latino-américaine. Il étudie la musique nord-africaine avec Mokhtar Samba, la musique cubaine avec Lukmil Perez, et la musique camerounaise avec Etienne M’bappé et Richard Bona. Il se rend également à Bahia, au Salvador, pour étudier avec des maîtres percussionnistes.

Sa rencontre avec le batteur de jazz Leon Parker à Paris marque un tournant : il découvre une approche mélodique du rythme qui le conduit à New York, où il étudie avec des maîtres tels que Greg Hutchinson et Jeff Ballard.

Tiss a collaboré avec des artistes tels que Catherine Ringer, Moodoïd, Mayra Andrade, Sébastien Tellier, Shy’M, Imany Asa, Spleen, Juan Rozhoff, Daby Touré, Sopico et est actuellement en tournée avec Bonnie Banane

En 2023, il effectue une résidence immersive à La Nouvelle-Orléans Villa Albertine, où il explore la scène jazz locale et développe de nouvelles créations avec l’artiste NSDOS.

Tiss est également membre du groupe Bada-Bada, un trio franco-suisse de musique électronique instrumentale, qui fusionne jazz, techno et improvisation.

Mais Tiss ne se limite pas à jouer : il crée des expériences. Depuis plusieurs années, il organise les soirées TISS + au Baiser Salé, un rendez-vous où la musique devient un laboratoire vivant. Chaque performance est une rencontre entre différents styles et disciplines, où surprises et improvisations se succèdent, et où l’intensité ne faiblit jamais. Un espace unique pour découvrir, vibrer et se laisser emporter par le rythme.

Un espace unique pour découvrir, vibrer et se laisser emporter par le rythme !

De 10 à 23 euros.

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

