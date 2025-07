Titan le chien qui fait aimer les livres Senonches

Titan le chien qui fait aimer les livres Senonches mercredi 24 septembre 2025.

Titan le chien qui fait aimer les livres

2 Rue de Verdun Senonches Eure-et-Loir

Début : 2025-09-24 11:00:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

2025-09-24 2025-09-27 2025-10-01

Venez passer un bon moment de lecture avec Titan notre ami le chien de la médiathèque pour 3 rendez-vous de brossage et de câlinothérapie. Sur inscription pour les 6 / 11 ans, je lis avec Titan vacances octobre e décembre.

2 Rue de Verdun Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 37 29 mediatheque.senonches@foretsduperche.fr

English :

Come and have a good time reading with Titan, our friend the media library dog, for 3 brushing and cuddling sessions. On registration for 6 / 11 year olds, I read with Titan October and December vacations.

German :

Verbringen Sie eine schöne Lesezeit mit Titan, unserem Freund, dem Hund der Mediathek, der drei Termine für Bürsten und Kuscheln hat. Nach Anmeldung für 6 / 11-Jährige, Ich lese mit Titan Ferien Oktober und Dezember.

Italiano :

Venite a divertirvi leggendo con Titan, il nostro amico cane della mediateca, per 3 sessioni di spazzolamento e coccole. Iscrizione obbligatoria per i bambini dai 6 agli 11 anni. Leggo con Titan durante le vacanze di ottobre e dicembre.

Espanol :

Ven a pasar un buen rato leyendo con Titán, nuestro amigo el perro de la mediateca, durante 3 sesiones de cepillado y mimos. Inscripción obligatoria para niños de 6 a 11 años. Leo con Titán durante las vacaciones de octubre y diciembre.

