Titanesque – Saison ONPL – Cité des Congrès Nantes, 4 juin 2025 20:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-04 20:00 – 21:25

Gratuit : non 8 € à 38 € – places à l’unité BILLETTERIES :- en ligne sur onpl.fr- ONPL Espace Entreprises de la Cité des Congrès, 7 rue de Valmy à Nantes – 02 51 25 29 29 (du mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h Tout public

Concert symphonique – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire. Aurélien Dumont (né en 1980) : Lo(i)re, pour orchestre (création mondiale) – 6 min. Erich Wolfgang Korngold (1897-1957) : Concerto pour violon – 24 min.Blake Pouliot, violon Gustav Mahler (1860-1911) : Symphonie n° 1 « Titan » – 53 min. Direction : Sascha Goetzel

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://onpl.fr/saison-2024-2025/