Titanic le Rêve Englouti Saint-Martin-Lacaussade
Titanic le Rêve Englouti Saint-Martin-Lacaussade samedi 20 juin 2026.
Saint-Martin-Lacaussade
Titanic le Rêve Englouti
Route de Mazerolles Saint-Martin-Lacaussade Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 16:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Le Titanic reprend vie à Saint Martin Lacaussade dans une expérience immersive en réalité virtuelle explorez son épave à 3 800 m de profondeur avant de remonter le temps et fouler le mythique Grand Escalier de 1912.
L’expérience a jeté l’ancre à la salle Jacques Narbonne et vous pouvez être parmi les premiers à réserver vos billets pour cette aventure hors du commun.
Tarif 20 €
Créneau à réserver .
Route de Mazerolles Saint-Martin-Lacaussade 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine
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English : Titanic le Rêve Englouti
L’événement Titanic le Rêve Englouti Saint-Martin-Lacaussade a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Blaye