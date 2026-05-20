Saint-Martin-Lacaussade

Titanic le Rêve Englouti

Route de Mazerolles Saint-Martin-Lacaussade Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 16:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Le Titanic reprend vie à Saint Martin Lacaussade dans une expérience immersive en réalité virtuelle explorez son épave à 3 800 m de profondeur avant de remonter le temps et fouler le mythique Grand Escalier de 1912.

L’expérience a jeté l’ancre à la salle Jacques Narbonne et vous pouvez être parmi les premiers à réserver vos billets pour cette aventure hors du commun.

Tarif 20 €

Créneau à réserver .

Route de Mazerolles Saint-Martin-Lacaussade 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Titanic le Rêve Englouti

L’événement Titanic le Rêve Englouti Saint-Martin-Lacaussade a été mis à jour le 2026-05-20 par OT Blaye