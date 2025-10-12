Titanic (Mabe Fratti x Héctor Tosta) + Elizabeth Vogler Lafayette Anticipations Paris

Titanic (Mabe Fratti x Héctor Tosta) + Elizabeth Vogler Lafayette Anticipations Paris dimanche 12 octobre 2025.

Basé·es à Mexico, les deux artistes façonnent ensemble un univers sonore profondément sensible et expérimental, où se mêlent cordes, voix, synthétiseurs et textures électroniques. Leur premier album, Vidrio, explore la fragilité sous toutes ses formes – une œuvre puissante, délicate et intime.

Le duo investit la Fondation pour un concert rare : avec Titanic, la musique devient matière poreuse, traversée de tensions et d’éclats poétiques. En live, cette alchimie prend toute son ampleur.

Le concert est précédé d’une première partie de l’artiste Elizabeth Vogler,qui développe une pratique musicale intiment liée à l’image et la narration.Voir moins

Un concert exceptionnel de Titanic, le projet musical envoûtant de la violoncelliste et chanteuse guatémaltèque Mabe Fratti et du multi-instrumentiste Héctor Tosta, à l’occasion de leur nouvel album.

Le dimanche 12 octobre 2025

de 18h30 à 20h30

payant

10 euros

Public jeunes et adultes.

Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre 75004 Paris

https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/titanic-mabe-fratti-x-hector-tosta-elizabeth-vogler +33157406417 contact@lafayetteanticipations.com