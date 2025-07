« Titi Tombe, Titi tombe pas » Saison Culturelle Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu

Le mercredi 8 avril à 14h30, dans le cadre de la saison culturelle de Montfort-sur-Meu, la compagnie Attends vous propose le cirque contemporain « Titi tombe, titi tombe pas » à L’Avant-Scène de Montfort.

Titi joue en solitaire, concentré sur sa recherche permanente de l’équilibre parfait. De la plus petite brique de bois à la planche démesurée, Titi veut que ça tienne droit ! Surgit alors l’explosive Nana qui va bousculer ce monde millimétré de sa fraîcheur maladroite… Mêlant jeu de clown, échafaudages d’une extrême précision et poésie acrobatique, Titi et Nana apprivoisent leurs différences. D’effondrements jubilatoires en figures suspendues, ils modifient leurs habitudes et inventent un nouvel équilibre pour le bonheur émerveillé des petits et des grands. Tout en délicatesse, poésie et humour, ce spectacle compte déjà plus de 400 représentations.

A partir de 3 ans.

Durée 40min

Sur réservation.

Tarifs Adulte 10€; -18ans 5€; Abonné 6€

« À mi-chemin entre l’acrobatie et le théâtre, “Titi tombe, Titi tombe pas” entraîne petits et grands dans le monde magique de la fraîcheur et de la subtilité. Le public adore ! »

Bord de scène à l’issue de la représentation. .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 00 17

